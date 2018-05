Varejão e LeBron James arrasam na vitória dos Cavaliers

Com uma grande atuação do brasileiro Anderson Varejão, o Cleveland Cavaliers se reabilitou na NBA, após seguidos tropeços, e derrotou o Portland Trail Blazers por 104 a 99, diante de sua torcida. A rodada da noite de sexta-feira foi marcada também por uma fratura no dedo de Kobe Bryant, na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Minnesota Timberwolves.

Ao lado de LeBron James, Varejão comandou o Cleveland ao marcar 22 pontos na partida, sua melhor marca da temporada. O brasileiro ainda conseguiu um double double, com 10 rebotes, nos 36 minutos em que ficou em quadra. LeBron foi o cestinha da partida, com 33 pontos, além de anotar sete assistências.

Foi a 16.ª vitória do Cleveland, que soma também sete derrotas. A equipe ocupa a quarta colocação da Conferência Leste.

OS RESULTADOS DA RODADA Sexta-feira, 11 de novembro Indiana Pacers 107 x 91 New Jersey Nets Philadelphia Sixers 91 x 96 Houston Rockets Toronto Raptors 89 x 111 Atlanta Hawks Miami Heat 93 x 106 Dallas Mavericks New Orleans Hornets 96 x 113 Nova York Knicks Cleveland Cavaliers 104 x 99 Portland Trail Blazers Memphis Grizzlies 94 x 102 Oklahoma City Thunder San Antonio Spurs 104 x 85 Charlotte Bobcats Los Angeles Lakers 104 x 92 Minnesota Timberwolves Phoenix Suns 106 x 103 Orlando Magic Chicago Bulls 96 x 91 Golden State Warriors AS PRÓXIMAS PARTIDAS Sábado, 12 de novembro Washington Wizards x Indiana Pacers Detroit Pistons x Golden State Warriors Chicago Bulls x Boston Celtics Dallas Mavericks x Charlotte Bobcats Milwaukee Bucks x Portland Trail Blazers Denver Nuggets x Phoenix Suns Utah Jazz x Los Angeles Lakers Sacramento Kings x Minnesota Timberwolves

O líder é o Boston Celtics, seguido do Orlando Magic, segundo colocado.

A equipe de Orlando perdeu a chance de ficar ainda mais perto da ponta da tabela ao ser derrotado pelo Phoenix Suns, por 106 a 103, fora de casa. A vitória do Suns foi garantida nos segundos finais com uma bela enterrada de Amare Stoudemire.

Os donos da casa não puderam contar novamente com o brasileiro Leandrinho, ainda lesionado. Stoudemire se destacou também na soma de pontos. Ele liderou a equipe com 28 tentos, enquanto Steve Nash contribuiu com 20 e alcançou um double double, ao registrar 18 assistências.

Com o resultado, o Phoenix chegou à marca de oito jogos sem derrotas. Única a manter a invencibilidade dentro de casa, a equipe é a quarta colocada da Conferência Oeste, com 16 triunfos e sete derrotas.

O líder é o Los Angeles Lakers, que superou o lanterna Minnesota Timberwolves, por 104 a 92, apesar da fratura de Kobe Bryant. O ídolo da equipe quebrou o dedo indicador da mão direita ainda no primeiro turno, mas seguiu em quadra e registrou 20 pontos para os donos da casa.

O jogador, porém, deu mostras de que continuará atuando apesar da lesão. "Estou preocupado. Mas você acaba se acostumando. Terei que arranjar uma técnica diferente para lançar a bola", avisou Kobe, após a 11.ª vitória seguida do Lakers na temporada.

