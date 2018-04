Varejão é operado e começa fisioterapia em uma semana

O pivô brasileiro Anderson Varejão, do Cleveland Cavaliers, da NBA, foi submetido à cirurgia para reconstruir o tendão de Aquiles da perna esquerda nesta sexta-feira. O procedimento foi realizado em Cleveland e considerado um sucesso pela equipe do médico Brian Donley, responsável pela operação. Com isso, o jogador deve iniciar a fisioterapia em uma semana.

A cirurgia durou cerca de 45 minutos e reconstruiu o tendão que se rompeu no último dia 23. Durante a vitória de sua equipe sobre o Minnesota Timberwolves, Varejão se posicionava para tentar um rebote na quadra de ataque quando se contundiu sozinho. O exame de imagem realizado no dia seguinte confirmou a grave lesão, que o afastará do restante da temporada.

Este é mais um dos muitos problemas físicos enfrentados por Varejão na carreira. Em 11 anos na NBA, foram 10 contusões, e a situação só piorou nas últimas quatro temporadas, nas quais o pivô perdeu 165 jogos justamente por problemas físicos.

Titular da equipe, Varejão vinha tendo médias de 9,8 pontos e 6,5 rebotes na temporada 2014/2015. Sem ele, o ala Shawn Marion assumiu a titularidade ao lado de Kyrie Irving, Mike Miller, LeBron James e Kevin Love na derrota de quinta-feira para o Miami Heat.