Varejão está liberado para treinar com a seleção brasileira A seleção brasileira masculina de basquete faz nesta quinta-feira seu primeiro treino em Hamamatsu, no Japão, antes da estréia contra a Austrália na madrugada de sábado, no Mundial. Ainda na primeira fase, os brasileiros, que estão no Grupo C, enfrentam o Catar no domingo e depois Turquia, Grécia e Lituânia. O ala/pivô Anderson Varejão foi liberado pelo médico da Seleção. No jogo contra a França, no fim de semana, pela medalha de bronze da Copa Stankovic, na China, Varejão pediu para sair da quadra por causa de fortes dores no pé. Depois de passar por exames, nenhuma lesão foi confirmada. ?Não sabia se era uma contusão mais séria ou não. Preferi não arriscar para não comprometer minha participação no Mundial. Ainda bem que não foi nada?, afirmou Varejão, um dos destaques do Brasil na Copa Stankovic.