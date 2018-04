Varejão estréia amanhã no Barcelona O jovem pivô brasileiro Anderson Varejão, de 19 anos e 2,09 metros, que seguiu para a Espanha há dez dias, estréia nesta quinta-feira no basquete europeu defendendo o Barcelona, da Catalunha, um dos clubes mais ricos do mundo. Anderson, que é titular da seleção brasileira, vai atuar pela primeira vez pelo Barça na Euroliga, contra a equipe lituana Zalguris Kaunas.