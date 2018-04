Varejão estréia no basquete espanhol Começa nesta quinta-feira a aventura do garoto Anderson Varejão no basquete europeu. O pivô brasileiro de 19 anos está relacionado para o jogo do seu time, o Barcelona, contra o Zalgiris Kaunas, na Lituânia. A partida é válida pela Euroliga, a mais importante competição do basquete europeu. Anderson foi contratado pelo time espanhol há duas semanas, depois de chamar a atenção de olheiros atuando pelo Franca e pela Seleção Brasileira. Ele é o primeiro jogador brasileiro a ir diretamente para uma grande equipe européia. Até mesmo Oscar, que fez sucesso na Itália na década de 80, começou em uma equipe da segunda divisão daquele país. Leia mais no Jornal da Tarde