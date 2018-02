Varejão faz a cesta decisiva na vitória do Cleveland na NBA Contando com uma cesta decisiva do ala brasileiro Anderson Varejão, o Cleveland Cavaliers superou o Milwaukee Bucks, na noite deste sábado, por 94 a 92. O confronto válido pela temporada regular da NBA foi realizado no Ginásio Bradley Center, em Milwaukee. O resultado deixou a equipe dirigida pelo treinador Mike Brown na segunda colocação da Conferência Leste com 36 vitórias e 25 derrotas, dois triunfos atrás do líder Detroit Pistons. Já o Milwaukee ocupa apenas a 13.ª colocação, com apenas 23 vitórias e 39 derrotas, ficando de fora da zona de classificação aos playoffs da liga norte-americana de basquete. Os Cavs perdiam a partida por 12 pontos no início do quarto período, mas reagiram no final e conseguiram empatar. Já no último lance do confronto, o ala LeBron James deu uma assistência para Varejão converter a cesta da virada e conseqüentemente a da vitória. "LeBron teve a confiança para me dar o passe, e eu acertei. Fui para a cesta e tive a sorte de fazer a bandeja", comentou Varejão. Nos 29 minutos em que esteve em quadra, o jogador brasileiro marcou seis pontos e conseguiu capturar dez rebotes. O cestinha do Cleveland foi LeBron James, com 32 pontos. Pelo lado do Milwaukee Bucks, o destaque acabou sendo o armador Michael Redd, que anotou 29 pontos, cinco a mais que o seu companheiro Ruben Patterson. Em outro confronto da rodada, o Utah Jazz conquistou sua sexta vitória consecutiva ao derrotar o New Orleans Hornets por 96 a 86, em casa, no EnergySolutions Arena, em Salt Lake City. O Utah, do brasileiro Rafael ´Baby" Araújo, ocupa a quarta colocação na Conferência Oeste, com 42 vitórias e 19 derrotas. O maior pontuador da partida foi o pivô turco Mehmet Okur, que registrou 29 pontos para os anfitriões. O ala Carlos Boozer também se destacou ao conseguir um double-double (dois dígitos em dois fundamento), com 20 pontos e 13 rebotes. Pelos Hornets, o cestinha foi o armador Jannero Pargo, que começou na reserva e anotou 15 pontos. Confira os resultados da rodada: Washington Wizards 89 x 90 New York Knicks Charlotte Bobcats 107 x 115 Memphis Grizzlies Atlanta Hawks 99 x 93 Minnesota Timberwolves Indiana Pacers 96 x 100 Philadelphia Sixers San Antonio Spurs 93 x 77 New Jersey Nets Milwaukee Bucks 92 x 94 Cleveland Cavaliers Utah Jazz 96 x 86 New Orleans Hornets