Varejão faz ´double-double´, e Cavaliers vencem na NBA Com uma grande apresentação do ala brasileiro Anderson Varejão e de LeBron James, o Cleveland Cavaliers deu fim à série de três jogos sem vencer ao superar o Golden State Warriors por 106 a 104, fora de casa, no Ginásio Oracle Arena, em Oakland, nos Estados Unidos, na rodada deste sábado pela NBA. Varejão registrou um double-double (dois dígitos em dois fundamentos), ao marcar 12 pontos e capturar 12 rebotes. Com o resultado positivo, a equipe dirigida pelo treinador Mike Brown ocupa a segunda colocação da Conferência Leste, com 24 vitórias e 16 derrotas, mesmos números que o líder Washington Wizards, que derrotaram o Boston Celtics por 115 a 110 e estão à frente na tabela por causa dos critérios de desempate. Além da boa atuação do jogador brasileiro, os Cavs contaram com uma excelente noite do ala LeBron James, que marcou 32 pontos, pegou sete rebotes e deu cinco assistências. Pelo lado dos Warriors, o melhor em quadra foi o ala-armador Stephen Jackson, que registrou 29 pontos. "No segundo tempo, foi como noite e dia. Nós lutamos e fizemos o que estávamos conseguindo antes de perder três seguidas. Conseguimos marcá-los e encontramos um meio de vencer", disse LeBron James após o termino do jogo. Já o Denver Nuggets, equipe do pivô brasileiro Nenê, superou o Houston Rockets por 121 a 113, longe dos seus domínios, no Ginásio Toyota Center. Esse foi o último compromisso da equipe do Colorado sem o ala Carmelo Anthony, que cumpriu 15 jogos de suspensão por causa de uma briga generalizada no confronto com o New York Knicks, em dezembro. Nenê, que ficou em quadra por quase 19 minutos, somou 14 pontos. O armador Allen Iverson, também dos Nuggets, foi o destaque da partida. Ele anotou 36 pontos, fez dez assistências e roubou quatro bolas. J.R. Smith também ajudou o visitantes ao marcar 24 pontos. O cestinha do Houston foi o ala-armador Tracy McGrady, com 24, três a mais que Juwan Howard, que também pegou 13 rebotes.