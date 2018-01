Varejão faz duplo-duplo e Cleveland vence o Charlotte O Cleveland Cavaliers contou com 22 pontos do ala LeBron James e outros 16 do ala-pivô brasileiro Anderson Varejão para vencer o Charlotte Bobcats por 104 a 101 e assumir a vice-liderança da Conferência Leste, com 13 vitórias e 8 derrotas - mesma campanha do Detroit Pistons, derrotado por 101 a 90 pelo Indiana Pacers. Varejão começou o jogo no banco e atuou mais de 35 minutos, conseguindo mais um duplo-duplo nas suas estatísticas - com 10 rebotes, sendo 4 ofensivos, ele foi o principal jogador de sua equipe no fundamento. O líder da Conferência Leste é o Orlando Magic, que perdeu do Toronto Raptors em casa, 91 a 84. Outro brasileiro que se destacou na rodada foi Leandrinho, que marcou 10 pontos e deu três assistências na vitória do Phoenix Suns sobre o Miami Heat, atual campeão da NBA, por 99 a 89. O destaque do time foi o ala Shawm Marion, com 23 pontos e 13 rebotes. O Miami não teve dois de seus principais astros, Shaquille O´Neal e Dwyane Wade, contundidos. O time lidera a Divisão do Pacífico com 15 vitórias e 6 derrotas, uma derrota a menos que o ao lado do Los Angeles Lakers, que foi superado nesta quarta pelo Dallas Mavericks, 110 a 101, fora de casa, na primeira partida sem o ala Lamar Odom, que ficará um mês fora por causa de uma lesão no joelho direito. O Utah Jazz, melhor time da temporada, chegou à 16.ª vitória ao arrasar o Los Angeles Clippers fora de casa: 105 a 86. Outros resultados da rodada Philadelphia Sixers 81 x 101 Boston Celtics Washington Wizards 120 x 80 Denver Nuggets New Jersey Nets 108 x 95 Milwaukee Bucks New York Knicks 94 x 82 Atlanta Hawks San Antonio Spurs 95 x 82 Minnesota Timberwolves Memphis Grizzlies 79 x 85 Portland Trail Blazers Chicago Bulls 99 x 84 Seattle Supersonics Atualizada às 9h