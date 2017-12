Varejão faz nove pontos na derrota do Cleveland na NBA Atuando fora de casa, o Cleveland Cavaliers, equipe o ala brasileiro Anderson Varejão, foi superada pelo Indiana Pacers por 97 a 87, na madrugada deste sábado (horário de Brasília), pela temporada regular da NBA. O confronto foi realizado no Ginásio Conseco Fieldhouse, Indianápolis. Mesmo com o tropeço a equipe dirigida pelo treinador Mike Brown segue na liderança da Divisão Central, com oito vitórias e cinco derrotas. Já os Pacers estão no terceiro posto, com sete triunfos e seis derrotas. Varejão, que atuou por cerca de 19 minutos, conseguiu marcar nove pontos e capturar seis rebotes. O cestinha da partida foi o seu companheiro de equipe, o ala LeBron James, que registrou 30 pontos. O ala-pivô Drew Gooden conseguiu um double-double (dois dígitos em dois fundamentos) com 17 pontos e 12 rebotes. Pelo lado do Indiana, o destaque foi Jermaine O´Neal, com 29 pontos. Em Denver, os Nuggets, do ala-pivô brasileiro Nenê, venceu por 140 a 129 o Golden State Warriors. Foi a melhor atuação do ataque do Nuggets desde a vitória por 140 a 122 sobre o Sacramento Kings, em 29 de março de 1991. Nenê, que ainda se recuperada de uma lesão no joelho, não esteve em quadra. No duelo de equipes texanas, em San Antonio, o Dallas Mavericks levou a melhor ao vencer os Spurs, por 95 a 92. E, mais uma vez, o ala alemão Dirk Nowitzki fez a diferença. Ele registrou 31 pontos, dez rebotes e três assistências. O armador Jason Terry também se destacou, com 14 pontos e 10 assistências. Foi a oitava vitória em série do time de Dallas. O San Antonio, por sua vez, teve interrompida uma seqüência de quatro vitórias. O ala Tim Duncan, com 29 pontos, voltou a ser o melhor atacante do Spurs. Confira os outros resultados da rodada: Boston Celtics 77 x 101 New York Knicks Philadelphia Sixers 123 x 103 Chicago Bulls Atlanta Hawks 97 x 93 Toronto Raptors Miami Heat 104 x 107 Orlando Magic Detroit Pistons 104 x 95 Charlotte Bobcats Memphis Grizzlies 95 x 80 Washington Wizards New Orleans Hornets 79 x 86 Minnesota Timberwolves Utah Jazz 114 x 108 Los Angeles Lakers Phoenix Suns 99 x 93 New Jersey Nets Seattle Supersonics 100 x 109 Sacramento Kings