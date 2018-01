Varejão: pioneiro em time de tradição Ele tem 20 anos, 2,05 m e 104 kg. Mora sozinho em Barcelona, não tem namorada. É um grande atleta. O nome do ?bom partido? é Anderson Varejão, pivô da Seleção Brasileira de Basquete e do Barcelona. Foi o primeiro brasileiro contratado diretamente por um time de tradição do basquete europeu. Há dez meses na Espanha e com meia temporada atuando pelo time do ?clube mais rico do mundo?, o jogador se diz totalmente adaptado à rotina do grupo. ?Estou entrosado e ajudando muito o time. O problema é jogar uma competição só ? a Euroliga (competição mais forte da Europa). Também está sendo disputada a Liga Espanhola, mas não participo porque o time já tem dois estrangeiros inscritos. Não sou titular, mas uma boa opção no banco e tenho jogado bastante ? aí depende do que o técnico quer em quadra?, conta Anderson. Leia mais no Jornal da Tarde