Varejão renova por mais uma temporada com o Golden State Warriors

Anderson Varejão vai continuar no Golden State Warriors. O pivô, que está com o grupo da seleção brasileira que se prepara em São Paulo para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, acertou a renovação de contrato por mais uma temporada. Ele vai receber US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 4,8 milhões), salário mínimo para um veterano na NBA.

Com isso, o brasileiro terá mais uma chance de conquistar o tão sonhado título da NBA. Na temporada que terminou recentemente, o Golden State foi superado pelo Cleveland Cavaliers, justamente o ex-time de Varejão, na grande final.

O pivô ficou na franquia de Ohio até fevereiro, quando foi trocado pelo Cavaliers com o Portland Trail Blazers. Posteriormente, foi dispensado. Agente livre, Varejão assinou com o Warriors até o final da temporada, ficando com o vice-campeonato.

"Queria ficar no Golden State e estou muito feliz que tudo tenha dado certo. Minha prioridade era permanecer na franquia, onde fui muito bem recebido por todos, mas só vou pensar em NBA daqui a alguns meses. Hoje o meu foco está todo nas Olimpíadas, em terminar bem essa fase de preparação. Estamos com um ambiente muito bom, de bastante confiança, agora a minha concentração é só nos Jogos, só penso no Rio-2016", afirmou o brasileiro.

Aos 33 anos, Varejão vai para sua 13ª temporada na NBA. O pivô registra médias de 7,4 pontos, 7,3 rebotes e 1,2 assistências, 24,4 minutos em quadra. Na temporada passada, o jogador, que atuou em 33 jogos pelo Cavaliers e outros 33 pelo Warriors, teve médias de apenas 2,6 pontos e 2,7 rebotes.

O Golden State entra como principal favorito ao título. Além de segurar o trio Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green, o Warriors contratou Kevin Durant, o agente livre mais cobiçado do mercado da NBA. Varejão, porém, não terá o compatriota Leandrinho na equipe. O armador, que também vai defender o Brasil na Olimpíada, acertou o retorno para o Phoenix Suns.