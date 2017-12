Varejão retira nome do draft da NBA O pivô Anderson Varejão, da seleção brasileira de basquete, que está atuando no espanhol Barcelona, desistiu de participar do draft ? escolha de novos jogadores ? da NBA, na quarta-feira, em Nova York. Um total de 23 jogadores retiraram seus nomes da lista de candidatos, que ainda tem 43 atletas, entre eles o pivô brasileiro Maybyner ?Nenê? Hilário.