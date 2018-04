Varejão se destaca e ajuda o Cleveland Cavaliers a vencer em casa

CLEVELAND - A boa atuação de Anderson Varejão e a pontaria afiada de C.J. Miles foram fundamentais para que o Cleveland Cavaliers conquistasse a sua segunda vitória nos últimos dez jogos. Na rodada de terça-feira da NBA, a equipe do brasileiro derrotou o Philadelphia 76ers por 111 a 93, em casa, apenas no seu 12º triunfo em 35 partidas na temporada 2013/2014, campanha que a deixa na 12ª colocação na Conferência Leste.

Varejão atuou por 26 minutos e conseguiu um "double-double", com 18 pontos e 14 rebotes, além de ter dado duas assistências. Mas quem brilhou mesmo foi C.J. Miles, cestinha do duelo com 34 pontos. Ele acertou dez dos 14 arremessos de três pontos que tentou na partida, sendo que converteu oito apenas no primeiro tempo.

Michael Carter-Williams foi o principal destaque da equipe de Filadélfia ao anotar 33 pontos. Os 76ers têm campanha semelhante ao Cavaliers e ocupa o 13º lugar no Leste por estar em desvantagem nos critérios de desempate.

Também pela rodada de terça da NBA, o Washington Wizards derrotou, fora de casa, o Charlotte Bobcats por 97 a 83. O brasileiro Nenê Hilário teve atuação discreta no triunfo da sua equipe, com sete pontos, seis rebotes e uma assistência nos 15 minutos em que permaneceu em quadra.

Bradley Beal liderou os Wizards, com 21 pontos, enquanto Marcin Gortat anotou 18 pontos e obteve 13 rebotes para a equipe, quinta colocada na Conferência Leste, com 15 vitórias e 17 derrotas. Gerald Henderson foi o cestinha da partida, com 27 pontos, mas não impediu a 21ª derrota do Bobcats em 36 partidas disputadas nesta temporada.

Em recuperação após acumular oito derrotas consecutivas, o Denver Nuggets derrotou Boston Celtics por 129 a 98, em casa, na noite de quarta, e conquistou a sua terceira vitória consecutiva. O triunfo deixou a equipe com 50% de aproveitamento, em nono lugar na Conferência Oeste, e foi conquistado com as boas atuações de Randy Foye, cestinha com 23 pontos, Kenneth Faried, que somou 21 pontos e 13 rebotes, e Ty Lawson, que anotou 19 pontos e deu 13 assistências.

O brasileiro Vitor Faverani marcou dez pontos, obteve cinco rebotes e deu uma assistência pelos Celtics, décimo colocado na Conferência Leste, com 13 vitórias e 22 derrotas. Jeffen Green anotou 17 pontos para o time de Boston.

Equipe de melhor campanha no campeonato, o Indiana Pacers conquistou a sua 28ª vitória em 34 partidas disputadas nesta temporada ao bater o Toronto Raptors por 86 a 79, em casa. Roy Hibbert marcou 22 pontos e Lance Stephenson somou 13 pontos e dez rebotes para a equipe de Indianápolis, que conquistou a terceira vitória consecutiva. DeMar de Rozan foi o cestinha da partida com 28 pontos e Patrick Patterson marcou 20 para o Raptors, quarto colocado na Conferência Leste, com 16 vitórias e 17 derrotas.

Confira os resultados da rodada de terça-feira da NBA:

Charlotte Bobcats 83 x 97 Washington Wizards

Cleveland Cavaliers 111 x 93 Philadelphia 76ers

Indiana Pacers 86 x 79 Toronto Raptors

Miami Heat 107 x 88 New Orleans Pelicans

New York Knicks 89 x 85 Detroit Pistons

Chicago Bulls 92 x 87 Phoenix Suns

Memphis Grizzlies 108 x 110 San Antonio Spurs

Milwaukee Bucks 80 x 101 Golden State Warriors

Dallas Mavericks 110 x 97 Los Angeles Lakers

Denver Nuggets 129 x 98 Boston Celtics

Utah Jazz 112 x 101 Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings 123 x 119 Portland Trail Blazers

Confira os jogos da rodada desta quarta-feira da NBA:

San Antonio Spurs x Dallas Mavericks

Toronto Raptors x Detroit Pistons

Atlanta Hawks x Indiana Pacers

Brooklyn Nets x Golden State Warriors

New Orleans Pelicans x Washington Wizards

Houston Rockets x Los Angeles Lakers

Minnesota Timberwolves x Phoenix Suns

Portland Trail Blazers x Orlando Magic

Los Angeles Clippers x Boston Celtics