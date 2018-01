Varejão se destaca no garrafão e Cleveland bate o Toronto O ala/pivô Anderson Varejão foi um dos destaques da vitória do Cleveland Cavaliers sobre o Toronto Raptors por 95 a 91, na noite desta quarta-feira, em Cleveland, em mais uma rodada da temporada regular da NBA. O brasileiro, que começou a partida no banco de reservas, não brilhou pelos pontos que marcou - apenas quatro, em pouco mais de 20 minutos em quadra -, mas sim pelos rebotes conseguidos nos dois garrafões. Foram 11 no total, sendo sete defensivos. O nome do jogo, mais uma vez, foi o astro LeBron James, autor de 26 pontos. Além disso, o ala contribuiu com 10 assistências e seis rebotes. Com a vitória, o Cleveland empatou com o Detroit Pistons na liderança da Divisão Central - ambos têm 11 vitórias e sete derrotas. O Toronto Raptors, com sete vitórias e 11 derrotas, está em segundo na Divisão do Atlântico. Quem se deu bem na rodada e agora tem a segunda melhor campanha na liga, somente atrás do Utah Jazz, foi o San Antonio Spurs. Jogando longe de sua torcida, o time do Texas derrotou o Charlotte Bobcats, por 96 a 76, e devolveu a derrota sofrida em casa no dia 15 de novembro. O ala/pivô Tim Duncan foi o destaque com 25 pontos e quatro rebotes. Os outros resultados da rodada desta quarta foram: Indiana Pacers 94 x 80 Orlando Magic Boston Celtics 96 x 98 Memphis Grizzlies New York Knicks 102 x 113 Washington Wizards Milwaukee Bucks 102 x 94 Portland Trail Blazers (após uma prorrogação) Minnesota Timberwolves 90 x 84 Houston Rockets Chicago Bulls 121 x 94 Philadelphia Sixers Denver Nuggets 96 x 98 Atlanta Hawks Los Angeles Lakers 89 x 105 New Orleans Hornets