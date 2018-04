Varejão: Shaq será importante para Cleveland ser campeão

Preparando-se com a seleção brasileira para a disputa da Copa América de basquete, em Porto Rico, o pivô Anderson Varejão não "escapou" de seu novo companheiro de Cleveland Cavaliers, Shaquille O'Neal.

Indagado pela mídia local sobre o pivô quatro vezes campeão da NBA, Varejão foi objetivo. "Ele [Shaq] é muito importante; é uma estrela. Ele venceu títulos por onde passou, e vou aprender muito com ele."

Apesar de contar com o astro LeBron James, o Cleveland Cavaliers ainda não sabe o que é vencer um título da NBA, chegando à final na temporada 2007/08, que foi vencida pelo San Antonio Spurs por 4 jogos a 0.

Com seu contrato renovado com os Cavs por cerca de US$ 50 milhões (aproximadamente R$ 94 milhões), Varejão se volta para a disputa do Brasil na Copa América de basquete, que começa no dia 26 deste mês, e assegura aos quatro primeiros colocados uma vaga ao Mundial de 2010, na Turquia.

Antes da Copa América, a seleção brasileira disputa a Copa "Tuto" Marchand, em Porto Rico, que venceu em 2007.