Varejão sobra nos rebotes e Cleveland bate o Seattle O brasileiro Anderson Varejão bateu seu recorde pessoal de rebotes, com 13 ações bem sucedidas, e ajudou o Cleveland Cavaliers a bater com facilidade o Seattle Supersonics por 106 a 84, na rodada desta sexta-feira da NBA. O jogador, um dos ídolos da torcida de Cleveland, também marcou 9 pontos e ainda deu uma assistência. Foi a quinta partida da temporada em que Varejão passou da marca de 10 rebotes. O resultado manteve o Cleveland na ponta da Divisão Central, com 14 vitórias e 8 derrotas. Quem também bateu seu recorde pessoal nesta sexta-feira foi Kobe Bryant, que marcou 53 pontos na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Houston Rockets por 112 a 101, após duas prorrogações - na segunda, a defesa do Lakers funcionou como nunca e levou apenas dois pontos. O time segue em segundo na Divisão do Pacífico, com uma derrota a mais que o Phoenix Suns, de Leandrinho, que marcou 11 pontos na vitória por 105 a 101 sobre o Golden State Warriors, o 11.º triunfo seguido da equipe. Quem brilhou foi o pivô Boris Diaw, autor de um triplo-duplo: 21 pontos, 14 rebotes e 10 assistências. Se Leandrinho e Varejão triunfaram, o Denver Nuggets de Nenê Hilário foi derrotado mais uma vez, 119 a 114 para o Boston Celtics, apesar dos 42 pontos do jovem astro Carmelo Anthony. Nenê fez 8 pontos, pegou cinco rebotes e deu duas assistências. O time segue em segundo na Divisão Noroeste, atrás do Utah Jazz, que perdeu em casa para o Sacramento Kings, 98 a 97, e já não tem a melhor campanha da temporada - agora com o San Antonio Spurs, que folgou nesta sexta-feira. Outros resultados da rodada Indiana Pacers 112 x 96 New York Knicks Washington Wizards 106 x 95 Miami Heat Toronto Raptors 90 x 78 New Jersey Nets Dallas Mavericks 93 x 79 Philadelphia Sixers Memphis Grizzlies 88 x 97 Atlanta Hawks Chicago Bulls 117 x 111 Milwaukee Bucks Portland Trail Blazers 109 x 99 Los Angeles Clippers