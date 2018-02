Varejão tem atuação discreta em derrota do Cavaliers

O ala-pivô brasileiro Anderson Varejão teve uma atuação discreta na derrota de sua equipe, o Cleveland Cavaliers, em casa, para o Philadelphia Sixers por 92 a 86. Varejão jogou por 26 minutos, converteu 4 pontos, ao encestar 1 de 2 arremessos de quadra, e 2 de 2 lances livres. O ala-pivô brasileiro ainda deixou a quadra com seis rebotes. O ala LeBron James e seu companheiro de ataque Drew Gooden foram os cestinhas do Cavaliers (10-14), com 21 pontos cada. O Cleveland perdeu oito de suas últimas nove partidas na NBA, e aparece em quarto na Divisão Central. Já o armador Andre Miller e o ala Andre Iguodala foram os melhores em quadra pelo Sixers (10-14), com 20 pontos cada. O Philadelphia, que segue em quarto na Divisão Atlântico, venceu cinco de seus últimos seis compromissos.