Varejão tem bom desempenho na vitória do Cleveland Com uma boa atuação do ala brasileiro Anderson Varejão, o Cleveland Cavaliers voltou a vencer na temporada regular da NBA ao superar, na madrugada deste domingo (horário de Brasília) o Philadelphia Sixers por 108 a 95, no Ginásio Quicken Loans Arena, em Cleveland. Varejão marcou 11 pontos e conseguiu oito rebotes nos 22 minutos em que esteve em quadra. O destaque da sua equipe foi o ala LeBron James, que conseguiu um double-double (dois dígitos em dois fundamentos) ao marcar 25 pontos e dar 11 assistências. O cestinha, no entanto, foi o armador Allen Iverson, dos Sixers, com 31 pontos. Com o resultado, o Cleveland Cavaliers segue na liderança da Divisão Central, com nove vitórias e cinco derrotas. Já o Philadelphia Sixers ocupa o segundo posto na Divisão do Atlântico, com cinco triunfos e oito tropeços. O líder é o New Jersey. Em outro jogo da rodada, o atual campeão da NBA, o Miami Heat, derrotou o Charlotte Bobcats, por 102 a 93, mas permanece no penúltimo lugar da Divisão Sudeste. O destaque da partida foi Dwyane Wade que fez 35 pontos, 13 deles no último quarto, para o Miami. Com a vitória, o time dirigido pelo treinador Pat Riley interrompeu uma série de três derrotas consecutivas. Confira os outros resultados da rodada: Orlando Magic 98 x 79 Atlanta Hawks Washington Wizards 111 x 115 Detroit Pistons New York Knicks 95 x 106 Chicago Bulls,BR> Minnesota Timberwolves 104 x 96 Los Angeles Clippers Dallas Mavericks 85 x 73 New Orleans Hornets Houston Rockets 85 x 76 Memphis Grizzlies Milwaukee Bucks 98 x 111 Boston Celtics Sacramento Kings 105 x 85 Portland Trail Blazers Golden State Warriors 91 x 78 Utah Jazz