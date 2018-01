Varejão tem bom desempenho na vitória dos Cavs na NBA Com uma boa atuação do ala-pivô brasileiro Anderson Varejão, o Cleveland Cavaliers venceu com facilidade o Indiana Pacers por 107 a 75, em casa, no Ginásio Quicken Loans Arena, em partida válida pela temporada regular da NBA. O resultado positivo deixou o time dirigido pelo treinador Mike Brown na segunda colocação da Divisão Central, com 12 triunfos e sete derrotas. A liderança está com o Detroit Pistons, que possui uma vitória a mais que os rivais. Atuando como titular, Varejão esteve em quadra por 30 minutos e anotou 13 pontos. Ele também conseguiu nove rebotes e deu duas assistências. O cestinha do confronto foi o ala LeBron James, que marcou outros 27 pontos para o Cleveland. O melhor jogador do Indiana Pacers foi o reserva Darrell Armstrong, com 13 pontos. Já em Dallas, o brasileiro Nenê Hilário anotou apenas um ponto e pegou quatro rebotes, insuficiente para impedir a derrota do Denver Nuggets por 105 a 90 para o Dallas Mavericks. O destaque da equipe texana foi o ala Josh Howard, com 30 pontos, enquanto o alemão Dirk Nowitzki marcou outros 25. Pelo lado dos Nuggets, o ala Carmelo Anthony e o armador J.R. Smith fizeram 18 pontos cada. Confira os outros resultados da rodada: Orlando Magic 86 x 84 Philadelphia Sixers New Jersey Nets 90 x 92 Boston Celtics New York Knicks 115 x 107 Milwaukee Bucks Memphis Grizzlies 82 x 89 Los Angeles Clippers Chicago Bulls 81 x 91 Minnesota Timberwolves