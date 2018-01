Varejão viaja aos EUA para avaliação O ala/pivô brasileiro Anderson Varejão embarcou, nesta quinta, para Cleveland, nos Estados Unidos, onde passará por avaliação médica para saber se terá de ser operado de um deslocamento no ombro direito (no jogo contra os Estados Unidos, na segunda rodada da primeira fase, em disputa de rebote com Aaron McGhee). Se passar por cirurgia, ficará até março sem atuar na NBA. "O médico da seleção brasileira o examinou e acha que é melhor submetê-lo a operação para reparar os ligamentos prejudicados", informou a assessoria de imprensa da CBB, em Santo Domingo.