Vasco anuncia que não entrará em quadra para final do Carioca de Basquete

Depois de diversas críticas à Federação de Basquete do Estado do Rio de Janeiro (FBERJ) nos últimos dias, o Vasco divulgou nota nesta terça-feira para anunciar que não entrará em quadra para a disputa da terceira partida da decisão do Estadual. No documento assinado pelo presidente Eurico Miranda, o clube aponta irregularidades e garante que não jogará o duelo com o Flamengo marcado para mais tarde, às 21 horas.

Eurico dá alguns motivos para impedir que sua equipe entre em quadra. A principal questão é de segurança. Isso porque o Flamengo teria torcida única no Ginásio do Tijuca, situação bastante semelhante à da quinta-feira passada, quando integrantes de organizadas do time e do Vasco se enfrentaram em uma briga nas cercanias do ginásio. Na ocasião, os rubro-negros duelavam com a Liga Sorocabana pelo NBB.

O presidente vascaíno repetidamente pediu a alteração do local da decisão, mas recebeu a negativa do mandatário da FBERJ, Álvaro Lionides. "Lamento mais ainda quando vossa senhoria insere triste justificativa para o fato, dizendo que o evento entre as torcidas não teria acontecido no interior do ginásio e sim nas imediações do mesmo E daí, senhor presidente? Vossa senhoria sente-se seguro no ginásio assim mesmo?", questionou Eurico.

Inicialmente, o Flamengo não deveria ter torcida na decisão, uma vez que foi punido por uma briga entre organizadas do clube no confronto com o Vasco no primeiro turno, mas recorreu da decisão e conseguiu o efeito suspensivo. A Polícia Militar do Rio, então, determinou que o duelo desta terça deveria acontecer com torcida única, por questões de segurança. Como o Flamengo é o mandante do confronto, somente rubro-negros poderiam ir ao Ginásio do Tijuca.

"Entendo que havendo bom senso de todos e para que não se manchasse o título do Estadual, esta federação deveria ter reunido os clubes e efetivado uma forma equilibrada e segura para o desfecho do campeonato", escreveu Eurico. "Assim, senhor presidente, apesar de todo o investimento feito pelo Vasco, ratificamos que abrimos mão da partida final."

No comunicado, o presidente vascaíno ainda reclama do processo de venda de ingressos, uma vez que o clube já havia comunicado que não participaria da decisão. Se de fato o Vasco não entrar em quadra mais tarde no Jogo 3 da decisão do Carioca, o Flamengo deve ser proclamado campeão por W.O..