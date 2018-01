Vasco avança na Liga Sul-Americana O Vasco se classificou para as quartas-de-final da Liga Sul-Americana de clubes de basquete ao vencer o Provincional Osorno do Chile por 88 a 71, na noite desta quarta-feira. Atual bicampeão da competição, o time brasileiro ganhou duas das três partidas que disputou nesta primeira fase. Na estréia foi derrotado por um ponto (88 a 87) pelo Gimansia da Argentina, que terminou como primeiro classificado do Grupo A, disputado no Chile. A recuperação aconteceu no segundo jogo, 111 a 57 sobre o Alas Peruanas. Com a vitória desta noite, o Vasco ficou em segundo do grupo e enfrentará na próxima fase o primeiro colocado do Grupo B, que conta com o também brasileiro Uberlândia. O time mineiro estreou nesta quarta-feira na competição e foi derrotado por 86 a 82 pelo Estudiantes da Argentina. Apesar da derrota, Savoy Patrick, do Uberlândia, foi o cestinha, com 20 pontos. A equipe brasileira volta à quadra nesta quinta-feira para enfrentar o Piratas da Colômbia. Também nesta quinta, acontece a abertura do Grupo C, do qual participa o convidado norte-americano Ambassadors, da liga de desenvolvimento da NBA. A abertura do Grupo D será no sábado, com o Flamengo enfrentando o ESPE do Equador. Os dois primeiros de cada grupo se classificam para a próxima fase.