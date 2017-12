Vasco busca vaga na final do basquete Com 2 jogos a 1 na série melhor-de-cinco partidas da semifinal, o Vasco pode garantir nesta sexta-feira uma vaga na decisão do Campeonato Nacional de Basquete Masculino. O time carioca, que busca o bicampeonato, recebe o Marathon/Franca, às 20h30 (transmissão da SporTV), no ginásio do Tijuca, no Rio. O outro finalista poderá sair no sábado, às 18 horas, do confronto entre COC/Ribeirão Preto e Botafogo, no ginásio Cava do Bosque, em Ribeirão. A equipe carioca vence o duelo por 2 a 1.