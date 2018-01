Vasco continua invicto no Nacional O time masculino de basquete do Vasco manteve a invencibilidade no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Goiás Universo Ajax por 98 a 85, neste domingo, no ginásio de São Januário. Foi a sexta vitória do time carioca, que soma 12 pontos na competição, mas não aparece entre os primeiros por ter feito menos jogos que os adversários. O Vasco não participou das últimas rodadas por causa da Liga Sul-Americana, na qual está classificado para as quartas-de-final. Apesar da derrota, o cestinha foi o ala Kenya Lamont, do Goiás. A rodada do Campeonato Brasileiro Masculino continua ainda neste domingo, à noite, com os jogos Sogipa x Valtra UMC Mogi; Leitor Casa Branca x Bauru Tilibra Copimax; Ipiranga Badesc x Botafogo e Marathon Franca x Fluminense.