Vasco derruba o invicto Botafogo Um dia depois de perder pela primeira vez no Campeonato Brasileiro Masculino de Basquete, o Vasco se recuperou tirando a invencibilidade do Botafogo na competição. Jogando no ginásio do adversário, o time de São Januário venceu a partida desta quarta-feira à noite por 101 a 84. O vascaíno Charles Byrd marcou 24 pontos e foi o cestinha a partida. As duas equipes estão empatadas com 15 pontos, mas a liderança é do Vasco, por ter melhor índice na divisão de pontos pró pelos contra. COC Ribeirão Preto e Unit Uberlândia têm a mesma pontuação e são 3º e 4º, respectivamente. No outro jogo disputado nesta quarta-feira, o Londrina Sercontel Apuel derrotou o Unisanta de Santos por 98 a 82, no ginásio Moringão de Londrina. O time paranaense tem 12 e é o oitavo colocado da competição. O Unisanta, com apenas nove é 15º, penúltimo colocado.