Vasco é bicampeão no basquete O Vasco conquistou o título de bicampeão brasileiro masculino de basquete ao derrotar o COC Ribeirão Preto por 87 a 84, na prorrogação, depois de um empate por 76 pontos no tempo normal da partida disputada no ginásio Maracanãzinho. Com o resultado desta noite, a equipe vascaína fechou a série melhor-de-cinco jogos por 3 a 0. Após a o apito final, a torcida vascaína invadiu a quadra para comemorar o título. O clube já havia sido campeão nacional este ano com a equipe feminina. Foi o oitavo título brasileiro, quinto seguido, de Hélio Rubens como técnico. A equipe vascaína esteve na maior parte do tempo atrás no placar, mas empatou nos minutos finais. Na prorrogação, mesmo sem Helinho e Demétrius, com cinco faltas, o Vasco abriu pequena vantagem e garantiu o título. A cesta decisiva foi marcada pelo jovem Jefferson. O armador pivô Sandro Varejão marcou 23 pontos e foi o cestinha.