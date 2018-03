Vasco é campeão no basquete feminino O Vasco conquistou, pela primeira vez, o Campeonato Nacional de Basquete Feminino, ao vencer o Paraná por 97 a 83 (47 a 45), na quinta partida do playoff final, que terminou 3 a 2 para o time carioca. A atuação da ala Janeth, que marcou 40 pontos, foi decisiva para a vitória vascaína, que se consolidou no terceiro quarto. A equipe paranaense, por sua vez, teve uma grande queda de rendimento neste momento do jogo, o que proporcionou a boa vantagem das adversárias. A partida começou equilibrada, com as duas equipes se alternando na frente do placar e o primeiro quarto terminou com diferença de apenas três pontos para o Vasco. A pivô norte-americana Jackeline Nero, do time paranaense, foi o destaque desta etapa da partida. No segundo quarto, o panorama não se alterou e nenhuma das duas equipes conseguiu abrir uma vantagem significativa. O Paraná foi prejudicado pela fraca atuação da armadora Helen, que não marcou pontos na primeira metade do jogo. O terceiro quarto foi decisivo para a definição do novo campeão brasileiro. Apático, o Paraná não soube escapar da marcação bem armada pela técnica Maria Helena Cardoso e permitiu seguidos contra-ataques à equipe carioca. Ao final deste período, o Vasco tinha uma vantagem de 14 pontos. Na etapa final, o time carioca manteve a posse de bola a maior parte do tempo possível para que a diferença não diminuísse. Embora o Paraná tenha ensaiado uma reação, conseguindo reduzir a vantagem adversária para 9 pontos, a mão certeira de Janeth impediu a virada e garantiu o inédito título vascaíno.