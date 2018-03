Vasco e Paraná fazem 3º jogo no Rio Vasco e Paraná disputam nesta quinta-feira o terceiro jogo do playoff final do Campeonato Nacional de Basquete Feminino, às 20h30 (com transmissão da SporTV), no Tijuca Tênis Clube, no Rio. O confronto melhor-de-cinco de partidas está empatado em 1 a 1 (o Paraná venceu o primeiro por 100 a 98 e perdeu o segundo por 90 a 74). Nos 19 jogos que disputou na competição, a equipe paranaense venceu 16. Já o time carioca, em 20 partidas, também conseguiu 16 vitórias.