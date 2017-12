Vasco e Ribeirão fazem 2º jogo no Rio O Vasco recebe o COC/Ribeirão Preto, nesta segunda-feira, às 20h30 (com transmissão da SporTV), no ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio, para jogar a segunda partida da série melhor-de-cinco da decisão do Campeonato Nacional masculino de basquete. O time carioca tem a vantagem de 1 a 0, já que superou o adversário por 100 a 92 (52 a 38) na sexta-feira, em Ribeirão. Além disso, poderá decidir o título em casa. Em caso de nova vitória vascaína, o terceiro confronto também será no Rio, quarta-feira. O ala Rogério está confirmado como titular do time do Vasco, mesmo jogando no sacrifício. Ele está contundido no joelho direito e deveria ter feito uma artroscopia, mas adiou para poder disputar a decisão do Nacional.