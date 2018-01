Vasco e S.André defendem liderança Santo André e Vasco voltam à quadra neste sábado, para a terceira rodada do Campeonato Nacional Feminino de Basquete, dispostas a manter a liderança e a invencibilidade. O Santo André joga em São Luís, contra o Brasil Juvenil - seleção que se prepara para o Mundial da República Checa, em julho -, às 18h30 (com SporTV). O Vasco vai até Joinville enfrentar o Univille/ABAJ, às 18 horas. As duas equipes não devem ter dificuldades diante da fragilidade das adversárias. Também às 18 horas jogam Paraná Basquete x Jundiaí, em São José dos Pinhais, e o Unimed/Ourinhos recebe o Guaru/Nova Geração, revivendo a final do Campeonato Paulista. Santo André, da ala Adriana Santos, é a favorita, mas a técnica Laís Elena Aranha não quer o seu time pensando assim e viajou falando que é preciso ter "muito respeito" com cada um dos adversários. A armadora Iziane, de 18 anos, que vai jogar em sua terra natal, é o destaque na equipe comanda por Paulo Bassul. "Representar a seleção já é muito emocionante e voltar para a minha cidade melhor ainda. Mas o bom mesmo será jogar melhor que nas duas primeiras partidas do Nacional", afirmou Iziane Castro. A jogadora observou que a meta da seleção juvenil é o Mundial. Como o Nacional vai servir de preparação, o grupo planeja evoluir jogo a jogo. No tira-teima do Paulista, tanto o técnico Alexandre Cato, de Guarulhos, quanto Édson Ferreto, de Ourinhos, adotam o mesmo discurso que, resumidamente, é de elogio ao adversário e, ao mesmo tempo, de afirmação de que podem vencer.