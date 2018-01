Vasco enfrentará Estudiantes na Liga O Estudiantes da Argentina venceu o Piratas da Colômbia por 90 a 86, nesta sexta-feira à noite, e será o adversário do Vasco nas quartas-de-final da Liga Sul-Americana de basquete. Primeiros colocados do grupo A, com seis pontos, os argentinos terminaram invictos a primeira fase da competição. Em segundo ficou o brasileiro Uberlândia, que enfrentará o Gimnasia da Argentina, primeiro do Grupo A (veja notícia relacionada). O Flamengo inicia sua participação na competição neste sábado, enfrentando o Espe do Equador, pelo grupo D, com sede no Rio de Janeiro. O vencedor desta chave enfrentará nas quartas-de-final o vice do Grupo C, que conta com o forte convidado Ambassadors, da liga de desenvolvimento da NBA, e o Atenas da Argentina.