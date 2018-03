Vasco ganha do Paraná no basquete O Vasco está a uma vitória do título do Campeonato Brasileiro de Basquete Feminino. Nesta quinta-feira à noite, no Rio de Janeiro, a equipe carioca derrotou o Paraná por 82 a 75 e agora, lidera a série melhor-de-cinco jogos por 2 a 1. A próxima partida será disputada no sábado, em São José dos Pinhais.