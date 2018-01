Vasco herda a vaga no basquete O Vasco perdeu a última vaga disponível para o Rio no Campeonato Nacional Masculino de Basquete ao ser derrotado pelo Botafogo, na disputa do terceiro lugar da competição estadual. Mas a falta de recursos fez o Botafogo desistir da vaga e o Vasco herdou o lugar, embora enfrente uma situação dificílima - também em crise financeira, não tem equipe competitiva para disputar o torneio. São 17 as equipes que disputarão o 14º Campeonato Nacional, a partir de 26 de janeiro: Bauru (atual campeão brasileiro), Pinheiros (campeão da Supercopa Brasil 2002), COC/Ribeirão Preto, Uniara/Fundesport, Valtra/UBC/Mogi, Franca, Winner/Limeira e Leitor/Casa Branca (todos de São Paulo); Automóvel Clube/Campos, Flamengo/Petrobrás e Vasco (Rio); Unit/Uberlândia e Universo BH/Minas (campeão e vice mineiros); Londrina (campeão paranaense); Bandeirante/Irmãos Zen (campeão catarinense); Universo/Ajax (campeão goiano) e o Sport Club Ulbra (campeão gaúcho).