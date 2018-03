Vasco luta por última vaga no basquete A oitava e última vaga para as quartas-de-final do Campeonato Nacional Masculino de Basquete será definida neste domingo após o jogo entre Vasco e COC/Ribeirão Preto, em São Januário, às 15h30. O Franca Basquete já encerrou sua participação e só se classifica em caso de derrota do Vasco para o Ribeirão Preto. O Vasco garante a vaga na próxima fase se vencer. As outras sete equipes já classificadas para as quartas-de-final são Unit/Uberlândia, COC/Ribeirão Preto, Universo/Minas, Universo/Ajax, Londrina/Aguativa, Uniara/Ararquara e Flamengo/Petrobras.