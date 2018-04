Vasco mantém time de basquete Após uma reunião que durou cerca de quatro horas, nesta quarta-feira à noite, em São Januário, os jogadores e a comissão técnica do time de basquete masculino do Vasco decidiram permanecer no clube. Durante a reapresentação da equipe, a diretoria vascaína apresentou um plano de redução dos salários e um planejamento para o pagamento dos atrasados. "O grupo decidiu ficar por causa de tudo aquilo que já foi feito e conquistado", explicou o técnico do Vasco e da seleção brasileira, Hélio Rubens. O Vasco volta a treinar nesta quinta-feira pela manhã, visando a preparação para o Campeonato Nacional, que começa no dia 7. A estréia do time será contra o Hebraica, de São Paulo.