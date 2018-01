Vasco perde na Liga Sul-Americana O time masculino de basquete do Vasco estreou com derrota na Liga Sul-Americana de clubes, iniciada nesta segunda-feira. Atual campeão da competição, o time brasileiro foi derrotado por 88 a 87, pelo Gimnasia da Argentina. A partida foi disputada no ginásio María Gallardo Ariemendi, em Osorno, no Chile, sede do Grupo A. Masieri Leandro foi o cestinha, com 23 pontos. Seu companheiro de equipe Scott David fez um ponto a menos, enquanto o brasileiro com melhor pontuação foi Helinho. com 19. No outro jogo da rodada de abertura, o Provincial Osorno do Chile venceu Universidad Alas Peruanas, também pelo Grupo A, por 92 a 77. O Vasco volta à quadra nesta terça-feira para enfrentar o Alas Peruanas. O time chileno, adversário dos brasileiros na quarta-feira, enfrentam o Gimnassia. Além do Vasco, Flamengo e Uberlândia representam o Brasil na sexta edição da Liga Sul-Americana. O Uberlândia estréia quarta-feira, contra o Estudiantes da Argentina, pelo Grupo B. O Flamengo estréia sábado no Grupo D, contra o ESPE do Equador. A competição conta também, no Grupo C, com o norte-americano Ambassadors, da liga de desenvolvimento da NBA. No Campeonato Brasileiro Feminino, o Vasco venceu a seleção brasileira juvenil.