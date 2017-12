Vasco promete manter time campeão O técnico Hélio Rubens se reuniu nesta sexta-feira com a diretoria do Vasco e recebeu a promessa de que o clube vai manter a base do time que foi bicampeão do Nacional de Basquete Masculino. Além disso, a idéia dos vascaínos é reforçar o elenco com atletas de outros países. "Os estrangeiros virão para participarem de campeonatos internacionais. Eles não permanecerão por uma temporada inteira, mas pelo período de disputa, como acontece na Europa", explicou o treinador. Hélio Rubens também informou que a diretoria do Vasco preparou uma programação específica para cada atleta, com o objetivo de quitar as dívidas contratuais. A diminuição nos salários dos jogadores não foi descartada pelo treinador, já que o clube vive uma crise financeira. "Vai ser mostrado a cada jogador a situação do mercado e aí, passa a depender da vontade do atleta em ficar", afirmou o técnico, que também comanda a seleção brasileira de basquete masculino.