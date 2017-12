Vasco recebe Ribeirão e busca o bi O Vasco pode conquistar nesta quarta-feira o bicampeonato nacional masculino de basquete. Com 2 jogos a 0 no playoff melhor-de-cinco partidas - na segunda-feira venceu o COC/Ribeirão Preto por 86 a 84 (51 a 45), no Rio de Janeiro -, a equipe carioca só precisa de mais uma vitória para levantar a taça. O confronto será às 20h30 (com transmissão ao vivo pelo Sportv), no Maracanãzinho. Se os paulistas vencerem, garantem a realização do quarto jogo, na sexta-feira, às 20h30, no ginásio da Cava do Bosque, em Ribeirão Preto. O ala vascaíno Rogério não vê a hora de o playoff terminar. Ele se contundiu no joelho direito (a cartilagem e um pedaço de osso se soltaram), passa por tratamento intensivo para reforçar a musculatura e tem jogado no sacrifício. Por causa da decisão, tem adiado a artroscopia, única opção para se recuperar de vez. "Os médicos me disseram que o indicado no meu caso é a cirurgia. Só que nessa altura do campeonato não posso ficar de fora", afirmou Rogério. Mesmo assim, ele se sente confiante e acha que pode suportar o esforço. "Não tem nada de querer ser herói. Não há vaidade no nosso grupo. Nem se trata de carregar um fardo", avisou. "Estou me tratando para poder jogar. Tudo vale a pena. Por mim e pelos meus companheiros."