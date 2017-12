Vasco vence a 1ª na final do basquete O Vasco saiu na frente nas finais do Campeonato Brasileiro Masculino de Basquete, com uma vitória por 100 a 92 sobre o COC Ribeirão Preto, nesta sexta-feira à noite, no ginásio Cava do Bosque, em Ribeirão Preto. Apesar da derrota de seu time, Alex foi o cestinha do jogo, com 23 pontos marcados. O segundo jogo da série de cinco será disputado segunda-feira à noite (20h30), no ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro. A terceira partida também terá mando do Vasco e as duas seguintes, se necessárias, serão em Ribeirão e no Rio de Janeiro.