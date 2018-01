Vasco vence e lidera no basquete O Vasco assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro Masculino de Basquete ao vencer o Botafogo por 87 a 76, neste domingo à noite, no ginásio do Tijuca. As duas equipes cariocas e o COC Ribeirão Preto têm 36 pontos, mas o Vasco leva vantagem no critério de desempate, a divisão de pontos pró pelos contra. O time de Ribeirão Preto alcançou a pontuação derrotando o Ipiranga Badesc por 98 a 77, no ginásio adversário. Outros resultados: Hebraica/Blue Life 70 x 81 Valtra/UMC/Mogi Sogipa 75 x 116 Flamengo/Petrobras, Sercomtel/Londrina 105 x 93 Fluminense e Leitor/Casa Branca 113 x 103 Universo/Ajax. Nesta segunda-feira, Marathon Franca x Unit Uberlândia jogam no ginásio Pedrocão de Franca.