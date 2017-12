Vasco vence e vai à final no basquete O Vasco é o primeiro finalista do Campeonato Brasileiro Masculino de Basquete. O time carioca garantiu a vaga ao derrotar o Marathon Franca por 78 a 75, neste sexta-feira à noite, no ginásio do Tijuca. Com o resultado, o Vasco fechou a série melhor-de-cinco jogos com três vitórias e uma derrota, sem a necessidade da realização da quinta partida. O adversário do Vasco na disputa pelo título sairá do confronto entre Botafogo e COC Ribeirão Preto. A equipe carioca vence a série semifinal por 2 a 1 e pode se classificar neste sábado, se derrotar o adversário no quarto jogo, em Ribeirão Preto. Se o time paulista vencer, o quinto jogo será realizado segunda-feira, no Rio de Janeiro.