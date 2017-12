Vasco vence Franca na prorrogação A equipe do Vasco da Gama derrotou o Marathon/Franca nesta segunda-feira à noite por 110 a 105 na prorrogação (96 a 96 no tempo normal) no terceiro jogo da semifinal do 12º Campeonato Nacional Masculino de Basquete. A partida foi realizada no ginásio Pedrocão, em Franca. Com essa vitória, a equipe carioca lidera a série por dois a um e só precisa de mais uma vitória para decidir o título. Os dois times voltam a se enfrentar sexta-feira, às 20:30 horas, no ginásio do Tijuca, no Rio. Já a quarta partida entre COC/Ribeirão Preto e Botafogo será realizada sábado, no ginásio Cava do Bosque, em Ribeirão Preto. O clube carioca vence a série por dois a um.