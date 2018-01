Vasco vence Jundiaí e alcança Paraná O Vasco venceu nesta segunda-feira a equipe de Jundiaí por 111 a 58 pela sétima rodada do Campeonato Nacional de Basquete Feminino e alcançou a primeira colocação ao lado do Paraná com 26 pontos, porém, ultrapassou o time paranaense ao fazer mais de 34 cestas de diferença em relação ao time paulista, que tem 17 pontos na classificação. O resultado deixa a equipe em condição de líder e agora vai enfrentar o Ourinhos (4º) na semifinal.