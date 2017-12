Vasco vence mais uma no basquete O Vasco venceu o COC Ribeirão Preto por 86 a 84, na noite desta segunda-feira no ginásio do Tijuca, e está a uma vitória do título de Campeão Brasileiro Masculino de basquete. Helinho foi o cestinha, marcando 24 pontos para o time carioca, que já havia derrotado os adversários na sexta-feira, no primeiro jogo da finais, em Ribeirão Preto. O terceiro jogo da série melhor-de-cinco será quarta-feira, novamente no Rio de Janeiro. A equipe do interior paulista precisa vencer para provocar a realização da quarta partida, sexta-feira, em seu ginásio. Se conseguir empatar a série, o jogo final terá mando do Vasco, por causa da melhor campanha na primeira fase da competição.