Vasco vence na 1ª rodada do Nacional Na primeira rodada do 13º Campeonato Nacional Masculino de Basquete, o Vasco, atual campeão, se deu bem e venceu em São Januário o Hebraica/Blue Life, por 92 a 75 (41 a 35). Em São Caetano, no Ginásio Joaquim Rabelo, o quinteto da casa não resistiu à força do Bauru/Tilibra/Copimax e perdeu por 79 a 109, com 50 a 43 no primeiro tempo para o time do interior paulista. No Ginásio do Minas Tênis, o Universo/Minas mostrou sua superioridade sobre o Unimed/Franca. No primeiro tempo, o jogo foi muito equilibrado e a equipe de São Paulo acabou levando a melhor, com 39 a 36 no marcador. O Minas voltou com determinação para os dois quartos finais, mas em partida emocionante, o jogo terminou empatado no tempo normal: 83 a 83. Na prorrogação valeu o incentivo da torcida para a equipe da casa fechar com oito pontos de vantagem: 98 a 90. Também em Minas, no Ginásio do Uberlândia, em outra partida repleta de grandes lances, o Fluminense conquistou a vitória. Na virada do primeiro para o segundo tempo, os cariocas estavam na frente, com 53 a 46. Os mineiros reagiram, passaram à frente no término do terceiro tempo, com 69 a 65, mas depois os cariocas voltaram a crescer e fecharam a partida com 89 a 84. Em outros jogos da rodada, o Universo/Ajax, de Anápolis (GO), derrotou o Automóvel Clube, de Campos (RJ), por 88 a 77. Em Santa Cruz do Sul, o gaúcho Unisc/Corinthians passou com facilidade sobre o catarinense Bandeirante/Irmãos Zen por 100 a 79. E o Uniara/Araraquara ganhou do Sercomtel/Londrina por 95 a 74.