Vasco vence Ourinhos no basquete O Vasco venceu o Ourinhos por 79 a 57, nesta segunda-feira à noite, empatando em 1 a 1 a série melhor-de-três jogos que definirá um dos finalistas do Campeonato Brasileiro Feminino de Basquete. A equipe do interior paulista havia vencido o primeiro jogo, no sábado, por 71 a 65. A terceira partida decisiva será disputada na quarta-feira, novamente no Rio de Janeiro. Quem vencer enfrentará o ganhador do confronto entre Santo André x Paraná. A equipe paranaense venceu o primeiro jogo por 93 a 77.