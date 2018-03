Vasco vence Paraná e empata playoff O Vasco reagiu na segunda partida do playoff final do 4º Campeonato Nacional de Basquete Feminino e derrotou o Paraná nesta segunda-feira por 90 a 74, empatando a série melhor-de-cinco em 1 a 1. O primeiro confronto foi vencido pelo Paraná por 100 a 98. As equipes voltam a se encontrar na quinta-feira, dia 10, às 20h30, no Ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro.