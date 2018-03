Vasco x Paraná decidem titulo nesta 2ª O campeão brasileiro da temporada do basquete feminino sairá nesta segunda-feira do quinto e último jogo do playoff do Campeonato Nacional, entre Vasco e Paraná, às 21 horas, no Tijuca Tênis Clube (com SporTV). A série melhor-de-cinco está empatada por 2 a 2 ? o Paraná venceu o quarto jogo, sábado, por 85 a 83 e havia ganho o primeiro por 100 a 98. O Vasco ganhou o segundo e o terceiro por 90 a 74 e 82 a 75. O equilíbrio dá o tom ao confronto. Nas seis vezes que jogaram cada equipe venceu três. Nas 21 partidas que disputou no Nacional, o Paraná venceu 17. O Vasco fez 22 jogos e também tem 17 vitórias. Janeth disse que seu time, o Vasco, conseguiu tirar uma desvantagem de 15 pontos, no sábado, mas perdeu por 2 pontos. ?Dessa vez, vamos impor nosso ritmo desde o início?, afirmou.