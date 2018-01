Vencer Spurs é questão de honra para os Nets Impedir que o San Antonio Spurs chegue na quarta-feira à terceira vitória na série melhor-de-sete que decide o título da NBA é questão de honra para o New Jersey Nets. Domingo, os Spurs venceram por 84 a 79, na casa do rival, fazendo 2 a 1 no playoff. Além da derrota, outro fator preocupa os Nets. Desde a adoção do atual formato da final, em 1985, o time que desempata a série no terceiro jogo leva o título.