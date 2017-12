Venezuela ajuda Brasil no Pré-Olímpico A primeira parte do milagre já aconteceu. Faltam outras duas. A Venezuela supreendeu o Canadá e venceu na prorrogação, por 93 a 86, aumentando as chances de classificação do Brasil para a semifinal do Pré-Olímpico de Basquete Masculino. Para isso, a seleção brasileira precisa vencer o México, a partir das 18 horas, e ainda torcer pela vitória da já eliminada República Dominicana sobre a Argentina, também nesta quinta-feira (às 20h30 de Brasília). Caso estes outros dois resultados se concretizem, haveria uma tríplice empate de Brasil, Argentina e Venezuela. Como aconteceu uma vitória para cada no confronto direto, os brasileiros levariam vantagem no saldo de pontos nos jogos disputados entre as três equipes. Apesar da derrota na prorrogação, depois do empate em 79 no tempo normal, o Canadá já está garantido nas semifinais, assim como os Estados Unidos e os donos da casa, Porto Rico. O Pré-Olímpico de San Juan dá três vagas na Olimpíada de Atenas, em 2004.